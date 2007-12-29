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    Мамаев заявил полиции, что водитель Соловчук нанес ему побои

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящийся под стражей в СИЗО, написал заявление в полицию.

    Как сообщил источник в правоохранительных органах, футболист утверждает, что водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук сам нанес ему побои.

    «Заявление Мамаева поступило в отдел полиции по Пресненскому району, он утверждает, что Соловчук нанес ему удар в область подбородка. Полиция проводит проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «Побои», – пояснил источник.

    Мамаев находится под стражей как фигурант уголовного дела о двух драках, случившихся минувшей осенью в центре Москвы. В одной из них пострадал Соловчук, в другой – чиновник Минпромторга Денис Пак.

    Во время заседания в Мосгорсуде 18 декабря, где рассматривался вопрос о продлении ареста фигурантам дела, Мамаев заявил, что по собственной инициативе выплатил Соловчуку 500 тысяч рублей компенсации.

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