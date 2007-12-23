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    Маурисио Почеттино: «Счет 2:6 – подарок моей жене. Мы поженились 26 лет назад»

    Теги Эвертон премьер-лига Англия Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мыслями о победе над «Эвертоном» (6:2).

    – Я очень рад, очень доволен. Мы приехали после тяжелого матча с «Арсеналом» в среду, но команда сегодня была свежей и энергичной. Мы играли в очень хороший футбол. Это было потрясающе. Когда так хорошо играешь, нужно гордиться.

    – Что думаете об игре Сона, который получил приз игроку матча?

    – Он футболист очень высокого уровня. Его завершение великолепно. Но невозможно хвалить только его. Нужно похвалить всю команду. Уровень игры был великолепным.

    «Эвертон» – очень хорошая команда. Они забили, мы проигрывали, но у нас фантастически крепкий дух. Эта победа придает невероятные чувства. Мы доминировали всего 90 минут и были намного лучше соперника. Нас ждет очень плотный календарь, и так начать его – это потрясающе.

    – Вы в чемпионской гонке?

    – «Ливерпуль» и «Сити» – два фаворита в борьбе за чемпионство. Мы в хорошей ситуации. Но впереди еще много матчей.

    – Счет 2:6 – особенный для вас сегодня?

    – Это подарок моей жене. Мы поженились 26 лет назад. Это замечательный способ отпраздновать годовщину, – сказал Почеттино в эфире Sky Sports.

     

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