Кейн о чемпионской гонке: «Все говорят о «Ливерпуле» и «Ман Сити», а «Тоттенхэм» делает свою работу»

Форвард Харри Кейн поделился мнением о победе над «Эвертоном» (6:2).

– Это было что-то. Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, пропустили первыми. Но потом мы создали несколько хороших моментов и воспользовались ими. Во втором тайме мы доминировали, играли с мячом и снова реализовали моменты.

– Вы включились в чемпионскую гонку?

– Все вокруг говорят о и «Манчестер Сити», мы же просто работаем и делаем все хорошо, как и обычно. Важно продолжать в том же духе. Календарь очень плотный, но мы определенно можем победить в предстоящих матчах.

Мы провели хороший месяц и, надеюсь, сможем продлить успех в январе и феврале. И тогда посмотрим, где мы окажемся в апреле, – сказал Кейн в эфире .