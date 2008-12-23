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    Кейн о чемпионской гонке: «Все говорят о «Ливерпуле» и «Ман Сити», а «Тоттенхэм» делает свою работу»

    Теги Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

    Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился мнением о победе над «Эвертоном» (6:2).

    – Это было что-то. Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, пропустили первыми. Но потом мы создали несколько хороших моментов и воспользовались ими. Во втором тайме мы доминировали, играли с мячом и снова реализовали моменты.

    – Вы включились в чемпионскую гонку?

    – Все вокруг говорят о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», мы же просто работаем и делаем все хорошо, как и обычно. Важно продолжать в том же духе. Календарь очень плотный, но мы определенно можем победить в предстоящих матчах.

    Мы провели хороший месяц и, надеюсь, сможем продлить успех в январе и феврале. И тогда посмотрим, где мы окажемся в апреле, – сказал Кейн в эфире Sky Sports.

     

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