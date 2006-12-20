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    Павел Мамаев: «Что, ни у кого не было любовниц? Никто не дрался? Господь сказал: «Кто тут без греха?»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал решение суда оставить в силе его арест до 8 февраля.

    «По поводу веры: мы здесь ее укрепляем и будем укреплять. Меня крестили, когда мне было 3 года. Можно сказать, с того дня я верующий человек. Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться. 

    Суд за 15 минут рассмотрел четыре апелляционные жалобы на арест. Это суд? Их вообще нельзя к людям подпускать.

    И все равно говорят, что я могу скрыться от следствия. Прямо вот отсюда скроюсь за границей и продолжу заниматься преступной деятельностью. Как будто я трех-четырех человек застрелил. 

    Взять любого – что, ни у кого не было любовниц? Что, никто не дрался? Господь сказал: «Кто тут без греха?».

    Мы никого не ограбили, не убили. Дали по морде, согласен, но здесь мы находиться не должны», – сказал Мамаев.

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