Павел Мамаев: «Что, ни у кого не было любовниц? Никто не дрался? Господь сказал: «Кто тут без греха?»

Полузащитник Павел Мамаев прокомментировал решение суда оставить в силе его арест до 8 февраля.

«По поводу веры: мы здесь ее укрепляем и будем укреплять. Меня крестили, когда мне было 3 года. Можно сказать, с того дня я верующий человек. Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться.

Суд за 15 минут рассмотрел четыре апелляционные жалобы на арест. Это суд? Их вообще нельзя к людям подпускать.

И все равно говорят, что я могу скрыться от следствия. Прямо вот отсюда скроюсь за границей и продолжу заниматься преступной деятельностью. Как будто я трех-четырех человек застрелил.

Взять любого – что, ни у кого не было любовниц? Что, никто не дрался? Господь сказал: «Кто тут без греха?».

Мы никого не ограбили, не убили. Дали по морде, согласен, но здесь мы находиться не должны», – сказал Мамаев.

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