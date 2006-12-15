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    «Милан» вряд ли выкупит Игуаина. Он уже в январе может перейти в «Челси»

    Теги Милан Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Гонсало Игуаин Футбол

    Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин, вероятно, не будет выкуплен клубом у «Ювентуса».

    Миланцы арендовали 31-летнего аргентинца на сезон за 18 миллионов евро с правом выкупа за 36 миллионов.

    Американский фонд Elliott Management, владеющий «Миланом», из-за проблем с финансовым фэйр-плей намерен сократить расходы.

    Руководители клуба не хотят выкупать Игуаина, сообщают Sky Sport Italia, Corriere della Sera и другие итальянские издания.

    Rai Sport утверждает, что возможен вариант, при котором Игуаин уже в январе отправится в «Челси» к тренеру Маурицио Сарри. Это позволит «Милану» разгрузить зарплатную ведомость.

    Игуаин в 16 матчах сезона забил 7 голов. Столько же мячей в 18 играх у 20-летнего воспитанника миланцев Патрика Кутроне.

    УЕФА оштрафовал «Милан» на 12 млн евро и ограничил заявку в еврокубках за нарушение ФФП

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