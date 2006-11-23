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    «Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса» за 36 млн евро

    Теги Милан Ювентус серия А Италия возможные трансферы Гонсало Игуаин Иван Газидис Футбол

    Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

    Миланцы арендовали аргентинского форварда на год за 18 миллионов евро с правом выкупа за 36 миллионов, но из-за тяжелой финансовой ситуации клуб всерьез рассматривает вариант с отказом от покупки игрока.

    Новый исполнительный директор «Милана» Иван Газидис намерен провести переговоры с «Ювентусом» о снижении цены за Игуаина, учитывая его важность для команды.

    Игуаин провел за «Милан» 10 матчей в серии А, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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