«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса» за 36 млн евро

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в , сообщает Corriere dello Sport.

Миланцы арендовали аргентинского форварда на год за 18 миллионов евро с правом выкупа за 36 миллионов, но из-за тяжелой финансовой ситуации клуб всерьез рассматривает вариант с отказом от покупки игрока.

Новый исполнительный директор Иван Газидис намерен провести переговоры с о снижении цены за Игуаина, учитывая его важность для команды.

Игуаин провел за 10 матчей в серии А, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.