«Реал» хочет продлить контракт с Навасом и увеличить ему зарплату до 5 млн евро в год

планирует продлить контракт с голкипером Кейлором Навасом.

Действующее соглашение 31-летнего вратаря с королевским клубом рассчитано до 2020 года.

Руководство мадридцев хочет подписать с костариканцем новый договор до лета 2021 года и повысить ему зарплату с четырех до пяти миллионов евро в год.

Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В декабре ему исполнится 32 года. В текущем сезоне он уступил место в стартовом составе команды бельгийцу .

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