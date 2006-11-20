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    «Реал» хочет продлить контракт с Навасом и увеличить ему зарплату до 5 млн евро в год

    Теги Реал Мадрид Ла Лига Тибо Куртуа Кейлор Навас Футбол

    «Реал» планирует продлить контракт с голкипером Кейлором Навасом.

    Действующее соглашение 31-летнего вратаря с королевским клубом рассчитано до 2020 года.

    Руководство мадридцев хочет подписать с костариканцем новый договор до лета 2021 года и повысить ему зарплату с четырех до пяти миллионов евро в год.

    Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В декабре ему исполнится 32 года. В текущем сезоне он уступил место в стартовом составе команды бельгийцу Тибо Куртуа.

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