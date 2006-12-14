ФОМ: Загитова, Хабиб и Акинфеев – спортсмены года в России

Фонд «Общественное мнение» опросил жителей России о событии 2018 года и человеке года в спорте.

Главным событием 2018 года россияне назвали чемпионат мира по футболу и успехи сборной на ЧМ-2018 (23%).

В топ-10 также попали «зимняя Олимпиада в и другие спортивные события» («первое место в Японии по фигурному катанию», , «бой Макгрегора с Хабибом»). Это четвертый по популярности ответ (2% опрошенных).

Спортсменкой года назвали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию (7%).

В топ-9 также вошли Хабиб Нурмагомедов, (оба – по 5%), Евгения Медведева, Артем Дзюба (по 4%), (2%), Антон Шипулин, Александр Овечкин, Федор Емельяненко (по 1%).

Опрос был проведен 8-9 декабря. Он охватил 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ и 1 500 респондентов.