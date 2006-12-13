Олег Кононов: «Вильярреалу» улыбнулась удача, в отличие от нас»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о поражении от «Вильярреала» (0:2) в 6-м туре группового этапа .

«Начиная с первого тайма, первые минуты нам не удались, мы быстро пропустили. У нас было много ошибок, но сразу после этого гола начали играть неплохо и создали опасные моменты. Хотелось, чтобы из таких выгодных положений забил.

Нам нужно было выигрывать, отсюда мы рисковали. В особенности во втором тайме мы пропускали опасные контратаки. В целом могу сказать, что игра была интересная и обоюдоострая. Сопернику улыбнулась удача, и они забили, в отличие от нас.

Разбор полетов я буду делать в раздевалке. Что касается руководства, у нас будет встреча, на которой мы все обсудим. Я думаю, что наши игроки отдали все силы, которые у них есть на данный момент. Они показали все мастерство. Может быть, нам не удались первые минуты, но дальше игра была равная.

Ставлю высокие задачи перед собой, и я не удовлетворен результатом. Чтобы выигрывать такие финалы (матч был сродни финалу) нужна психологическая, тактическая и функциональная подготовка», – сказал Кононов.

Кажется, это был худший матч «Спартака» при Кононове