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    Олег Кононов: «Вильярреалу» улыбнулась удача, в отличие от нас»

    Теги Спартак Вильярреал Лига Европы Олег Кононов Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о поражении от «Вильярреала» (0:2) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Начиная с первого тайма, первые минуты нам не удались, мы быстро пропустили. У нас было много ошибок, но сразу после этого гола начали играть неплохо и создали опасные моменты. Хотелось, чтобы из таких выгодных положений «Спартак» забил.

    Нам нужно было выигрывать, отсюда мы рисковали. В особенности во втором тайме мы пропускали опасные контратаки. В целом могу сказать, что игра была интересная и обоюдоострая. Сопернику улыбнулась удача, и они забили, в отличие от нас.

    Разбор полетов я буду делать в раздевалке. Что касается руководства, у нас будет встреча, на которой мы все обсудим. Я думаю, что наши игроки отдали все силы, которые у них есть на данный момент. Они показали все мастерство. Может быть, нам не удались первые минуты, но дальше игра была равная.

    Ставлю высокие задачи перед собой, и я не удовлетворен результатом. Чтобы выигрывать такие финалы (матч был сродни финалу) нужна психологическая, тактическая и функциональная подготовка», – сказал Кононов.

    Кажется, это был худший матч «Спартака» при Кононове

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