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    Кирилл Дементьев о реакции Первого канала на шутку Слуцкого про Навального: «Посоветовали лучше выбирать слова»

    Теги Леонид Слуцкий Кирилл Дементьев телевидение Первый канал ЧМ-2018 Алексей Навальный Футбол

    Комментатор Кирилл Дементьев рассказал Роману Муну в подкасте Sports.ru «Голос», как на Первом канале отреагировали на упоминание Леонидом Слуцким оппозиционера Навального. Это случилось в трансляции матча Германия – Мексики на ЧМ-2018, который Дементьев и Слуцкий комментировали вдвоем.

    – Что вы почувствовали, когда Слуцкий сказал про Навального?

    – В основном нецензурные мысли были, конечно. Принцип футбольного комментария – никакой политики. Соответственно Леонид Викторович пошутил не совсем удачно. Не знаю, насколько эта шутка была удачной по сути, она была неудачной для конкретного времени и места. Продолжать эту тему я точно не собирался.

    – Что вы после матча сказали Слуцкому?

    – Посмеялись вместе. Хотя людям за кадром, конечно, было не до смеха.

    – Вам кто-то из руководства канала что-то сказал про этот эпизод?

    – Посоветовали лучше выбирать слова в следующий раз.

    Дементьев – о работе с Ургантом, обиде на Дудя и Навальном в эфире Первого. Новый подкаст Sports.ru

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