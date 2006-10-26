Кирилл Дементьев о реакции Первого канала на шутку Слуцкого про Навального: «Посоветовали лучше выбирать слова»

Комментатор Кирилл Дементьев рассказал Роману Муну в подкасте Sports.ru «Голос», как на Первом канале отреагировали на упоминание Леонидом Слуцким оппозиционера Навального. Это случилось в трансляции матча Германия – Мексики на ЧМ-2018, который Дементьев и Слуцкий комментировали вдвоем.
– Что вы почувствовали, когда Слуцкий сказал про Навального?
– В основном нецензурные мысли были, конечно. Принцип футбольного комментария – никакой политики. Соответственно Леонид Викторович пошутил не совсем удачно. Не знаю, насколько эта шутка была удачной по сути, она была неудачной для конкретного времени и места. Продолжать эту тему я точно не собирался.
– Что вы после матча сказали Слуцкому?
– Посмеялись вместе. Хотя людям за кадром, конечно, было не до смеха.
– Вам кто-то из руководства канала что-то сказал про этот эпизод?
– Посоветовали лучше выбирать слова в следующий раз.
Дементьев – о работе с Ургантом, обиде на Дудя и Навальном в эфире Первого. Новый подкаст Sports.ru
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