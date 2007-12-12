Маурисио Почеттино: «Мы с «Барселоной» были лучшими командами в сложной группе и заслуженно вышли в плей-офф»

Главный тренер Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Барселоной» (1:1) в заключительном туре Лиги чемпионов.

«Футболисты сыграли фантастически, приложили невероятные усилия. Я очень рад за болельщиков. Огромное, огромное достижение для клуба.

Я так рад. Мы очень переживали, ведь мы не знали результат матча «Интера», когда закончили свою игру. Это были две очень сложные минуты, однако в итоге мы очень обрадовались. Это очень важно для клуба.

До конца верил, что мы можем победить. Мы создали очень много моментов. Но после такого количества упущенных возможностей мы решили, что, возможно, это не наш вечер.

Мы полностью заслужили выход в плей-офф вместе с «Барселоной». Мы были лучшими командами в сложной группе», – заявил Почеттино.

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