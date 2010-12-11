Солари об игре с ЦСКА: «Нужно выиграть даже тот матч, который не меняет расклад в группе»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от матча с в Лиге чемпионов.

«Для нас важен каждый трофей, и мы хотим выигрывать во всех турнирах, где играем. Мы не выделяем какие-то чемпионаты. Мы можем претендовать на эти трофеи и хотим доходить до финалов и выигрывать.

Мы стараемся отдавать 100% своих сил во всех матчах, но сложно поддерживать один уровень во всех играх. Это большая нагрузка, мало времени на восстановление. Плюс международные матчи сборных.

Это все накладывается, но становится вызовом для нас. Мы должны научиться сохранять оптимальную форму. Мы на первом месте в группе ЛЧ, но нам нужно уважать нашу историю и выигрывать даже тот матч, который не меняет расклада в группе.

Я тренирую больше месяца, но итоги надо подводить в конце. Пока мы пишем нашу книгу и хотим достигать высот», – сказал Солари.