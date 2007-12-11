Эден Азар: «Я всегда любил «Реал». Приму решение о своем будущем, но не знаю, когда»

Полузащитник «Челси» Эден Азар вновь намекнул на возможный переход в в интервью с бывшим одноклубником по «Лиллю» Рио Мавуба.

– Вы уже определились со своим будущим?

– Пока нет, посмотрим. Сарри думает о футболе так же, как и я.

Моя семья в Лондоне, мне исполнится 28 лет. Я не хочу жалеть о чем-то по окончании своей футбольной карьеры. Я приму решение. Пока не знаю, когда, но приму.

– Тебе интересен ?

– Слушай, ну ты знаешь меня. Я всегда любил «Реал». Еще до Зидана.

Посмотрим, к чему это все приведет. Как я уже говорил, этот год я точно закончу в . После этого у меня останется еще год по контракту. Тогда и будем думать, – заявил Азар.

Onda Madrid: Азар согласовал условия контракта с «Реалом»