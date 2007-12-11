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    Эден Азар: «Я всегда любил «Реал». Приму решение о своем будущем, но не знаю, когда»

    Теги Лилль Рио Мавуба Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Футбол

    Полузащитник «Челси» Эден Азар вновь намекнул на возможный переход в «Реал» в интервью с бывшим одноклубником по «Лиллю» Рио Мавуба.

    – Вы уже определились со своим будущим?

    – Пока нет, посмотрим. Сарри думает о футболе так же, как и я.

    Моя семья в Лондоне, мне исполнится 28 лет. Я не хочу жалеть о чем-то по окончании своей футбольной карьеры. Я приму решение. Пока не знаю, когда, но приму.

    – Тебе интересен «Реал»?

    – Слушай, ну ты знаешь меня. Я всегда любил «Реал». Еще до Зидана. 

    Посмотрим, к чему это все приведет. Как я уже говорил, этот год я точно закончу в «Челси». После этого у меня останется еще год по контракту. Тогда и будем думать, – заявил Азар.

    Onda Madrid: Азар согласовал условия контракта с «Реалом»

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