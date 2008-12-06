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    Onda Madrid: Азар согласовал условия контракта с «Реалом»

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эден Азар Матео Ковачич Футбол

    Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Реал».

    По информации мадридской радиостанции Onda Madrid, 27-летний бельгиец уже согласовал условия личного контракта с королевским клубом.

    Трансфер может произойти будущим летом, если «Реал» договорится с «Челси» о сумме компенсации за Азара. Соглашение хавбека с лондонцами рассчитано до 2020 года.

    «Челси» намерен выручить за Азара не менее 170 миллионов евро. «Реал» готов включить в сделку полузащитника Матео Ковачича, который выступает за «синих» на правах аренды.

    Ранее Азар заявлял, что летом готов перейти в «Реал».

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