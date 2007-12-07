Галактионов возглавил молодежную сборную России

У молодежной сборной России появился новый тренер.

Команду в качестве исполняющего обязанности возглавил Михаил Галактионов. Он будет готовить сборную к квалификации чемпионата Европы.

Это назначение прокомментировал вице-президент РФС Никита Симонян.

«На данном этапе РФС принял решение назначить исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России.

11 декабря пройдет жеребьевка отборочного цикла ЧЕ-2021, станет известен календарь матчей нашей команды.

Кроме того, мы вынесем этот вопрос на утверждение на ближайшее заседание исполкома РФС 19 декабря.

Безусловным плюсом является то, что он хорошо знаком с работой в системе сборных России. Напомню, что с юношеской сборной 1998 года рождения он выигрывал бронзовые награды ЧЕ-2015.

Именно эта возрастная категория игроков сейчас станет базовой для молодежной сборной. В последнее время Галактионов возглавлял сборную России U-20, что тоже является для него хорошим опытом в предстоящей работе», – сказал Симонян.

На этом посту Галактионов, ранее работавший также и в «Ахмате», сменил , уволенного после непопадания на молодежный Евро.

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