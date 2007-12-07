Галактионов возглавил молодежную сборную России

У молодежной сборной России появился новый тренер.
Команду в качестве исполняющего обязанности возглавил Михаил Галактионов. Он будет готовить сборную к квалификации чемпионата Европы.
Это назначение прокомментировал вице-президент РФС Никита Симонян.
«На данном этапе РФС принял решение назначить Михаила Галактионова исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России.
11 декабря пройдет жеребьевка отборочного цикла ЧЕ-2021, станет известен календарь матчей нашей команды.
Кроме того, мы вынесем этот вопрос на утверждение на ближайшее заседание исполкома РФС 19 декабря.
Безусловным плюсом Михаила Галактионова является то, что он хорошо знаком с работой в системе сборных России. Напомню, что с юношеской сборной 1998 года рождения он выигрывал бронзовые награды ЧЕ-2015.
Именно эта возрастная категория игроков сейчас станет базовой для молодежной сборной. В последнее время Галактионов возглавлял сборную России U-20, что тоже является для него хорошим опытом в предстоящей работе», – сказал Симонян.
На этом посту Галактионов, ранее работавший также и в «Ахмате», сменил Евгения Бушманова, уволенного после непопадания на молодежный Евро.
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