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    Следствие считает, что Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность вне СИЗО и скрыться из страны

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    В Тверском суде Москвы в эти минуты идет слушание о мере пресечения для форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря, и следствие ходатайствует о продлении.

    Следствие просит продлить срок содержания под стражей братьям Кокориным, а также Мамаеву и Александру Протасовицкому до 8 февраля. Согласно позиции следствия, «преступления были совершены с особым цинизмом и жестокостью по отношению к потерпевшим». В материалах дела также отмечается, что «по мнению следствия, Кокорин и Мамаев вне СИЗО могут продолжить заниматься преступной деятельностью».

    Всем обвиняемым инкриминируется особо активная роль. Следствие также считает, что они могут скрыться из страны в случае выхода из СИЗО.

    Отец Мамаева, присутствующий в зале суда, рассмеялся после слов «могут продолжить преступную деятельность».

    Напомним, обвиняемые были заключены под стражу после того, как побили чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука в двух драках, случившихся в центре Москвы минувшей осенью.

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