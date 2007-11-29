Фанаты «Спартака» скандировали Глушакову: «Снимай повязку». Он поаплодировал им

«Спартак» уступил «Рапиду» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Болельщики московского клуба после окончания встречи скандировали «Снимай повязку», обращаясь к капитану команды Денису Глушакову, который подошел и поаплодировал фанатам.
Ранее сообщалось, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» запустило флешмоб с требованием убрать Глушакова из команды.
«Фратрия»: «Глушаков недостоин быть капитаном «Спартака». У него всего 2 голоса от игроков основы, у Джикии – 7»
Под крики «Снимай повязку» Глушаков плетётся к трибунам pic.twitter.com/3bUA7HM4jb— СЭ Спартак (@spartak_se) 29 ноября 2018 г.