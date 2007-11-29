Фанаты «Спартака» скандировали Глушакову: «Снимай повязку». Он поаплодировал им

«Спартак» уступил «Рапиду» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа .

Болельщики московского клуба после окончания встречи скандировали «Снимай повязку», обращаясь к капитану команды Денису Глушакову, который подошел и поаплодировал фанатам.

Ранее сообщалось, что объединение болельщиков «Спартака» запустило флешмоб с требованием убрать Глушакова из команды.

«Фратрия»: «Глушаков недостоин быть капитаном «Спартака». У него всего 2 голоса от игроков основы, у Джикии – 7»