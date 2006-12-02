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    Жена Мамаева о своем муже: «В тюрьме такие люди сидеть не должны. Там должны находиться настоящие преступники»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала об условиях содержания футболиста в СИЗО.

    – Никто не знает, отпустят ли ребят из Бутырки до нового года. На данный момент это недостоверная информация. Я лично не могу сказать точно.

    Я ходила на свидания к мужу. Плюс-минус все так, как и пишут в прессе: утром прогулка, а дальше – как у всех.

    – Что вам говорит муж, на что жалуется?

    – Мне он ни на что не жалуется. Единственная проблема в том, что в СМИ информация показывается выборочно, с одной стороны.

    – Павел вам рассказывал свою версию?

    – Он мне ничего не рассказывает. Но я хочу спросить, почему люди не задают вопрос, где свидетели? На видео присутствуют не двое человек, а компания. Но свидетелей нет.

    Почему они не дают показания? Почему процесс закрыт? Почему показывают только кусочек видео? Почему нет видео с регистратора, где видно и слышно, что водитель оскорбляет ребят и первый наносит удар?

    – А почему он оскорбляет ребят?

    – Это надо у него спросить.

    – Но мы видели то, что видели. Что тут можно сказать? Ребята вляпались.

    – Если бы вас спровоцировали, оскорбили и унизили, как бы вы отреагировали?

    – Я бы как-то затушил эту ситуацию, потому что последствия понятны. И внимание к вашему супругу и Кокорину тоже понятно.

    – Я не против того, чтобы их наказали. Это неправильно, я не поддерживаю такое поведение, естественно.

    Но все, что происходит сейчас – это перебор. В тюрьме такие люди сидеть не должны. Там должны находиться настоящие преступники. А это преступники?

    Законы должны быть равны для всех, в том числе и для них. Ежедневно происходят драки, но никого не закрывают, даже дел не заводят, – сказала Мамаева.

    Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?

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