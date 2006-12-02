Жена Мамаева о своем муже: «В тюрьме такие люди сидеть не должны. Там должны находиться настоящие преступники»

Супруга полузащитника Павла Мамаева Алана рассказала об условиях содержания футболиста в СИЗО.

– Никто не знает, отпустят ли ребят из Бутырки до нового года. На данный момент это недостоверная информация. Я лично не могу сказать точно.

Я ходила на свидания к мужу. Плюс-минус все так, как и пишут в прессе: утром прогулка, а дальше – как у всех.

– Что вам говорит муж, на что жалуется?

– Мне он ни на что не жалуется. Единственная проблема в том, что в СМИ информация показывается выборочно, с одной стороны.

– Павел вам рассказывал свою версию?

– Он мне ничего не рассказывает. Но я хочу спросить, почему люди не задают вопрос, где свидетели? На видео присутствуют не двое человек, а компания. Но свидетелей нет.

Почему они не дают показания? Почему процесс закрыт? Почему показывают только кусочек видео? Почему нет видео с регистратора, где видно и слышно, что водитель оскорбляет ребят и первый наносит удар?

– А почему он оскорбляет ребят?

– Это надо у него спросить.

– Но мы видели то, что видели. Что тут можно сказать? Ребята вляпались.

– Если бы вас спровоцировали, оскорбили и унизили, как бы вы отреагировали?

– Я бы как-то затушил эту ситуацию, потому что последствия понятны. И внимание к вашему супругу и Кокорину тоже понятно.

– Я не против того, чтобы их наказали. Это неправильно, я не поддерживаю такое поведение, естественно.

Но все, что происходит сейчас – это перебор. В тюрьме такие люди сидеть не должны. Там должны находиться настоящие преступники. А это преступники?

Законы должны быть равны для всех, в том числе и для них. Ежедневно происходят драки, но никого не закрывают, даже дел не заводят, – сказала Мамаева.

Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?