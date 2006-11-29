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    Полиция подаст ходатайство в суд о продлении Кокорину и Мамаеву срока содержания под стражей до 8 февраля

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    ГСУ ГУ МВД РФ по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву срока содержания под стражей. 

    Ходатайства о продлении Мамаеву и Кокорину срока содержания под стражей до 8 февраля 2018 года подадут в Тверской суд в пятницу или понедельник, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

    Следователи в качестве обоснования необходимости данной меры указывают, что расследование по делу еще продолжается, в частности – не закончены назначенные экспертизы.

    В ходатайстве также отмечается, что Мамаев и Кокорин «обладают широкими личными связями в различных органах государственной власти, значительными денежными средствами, находясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, выехать за пределы РФ, продолжить заниматься преступной деятельностью».

    Следствие также считает, что футболисты могут «оказать давление по уголовному делу на свидетелей и потерпевших, воспрепятствовать выполнению следственных и процессуальных действий с их участием, активному сбору доказательств».

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