Полиция подаст ходатайство в суд о продлении Кокорину и Мамаеву срока содержания под стражей до 8 февраля

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении нападающему Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву срока содержания под стражей.

Ходатайства о продлении Мамаеву и Кокорину срока содержания под стражей до 8 февраля 2018 года подадут в Тверской суд в пятницу или понедельник, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Следователи в качестве обоснования необходимости данной меры указывают, что расследование по делу еще продолжается, в частности – не закончены назначенные экспертизы.

В ходатайстве также отмечается, что Мамаев и Кокорин «обладают широкими личными связями в различных органах государственной власти, значительными денежными средствами, находясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, выехать за пределы РФ, продолжить заниматься преступной деятельностью».

Следствие также считает, что футболисты могут «оказать давление по уголовному делу на свидетелей и потерпевших, воспрепятствовать выполнению следственных и процессуальных действий с их участием, активному сбору доказательств».

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