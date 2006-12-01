Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Адвокат Кокориных: «Обстоятельства по делу изменились в пользу ребят. Их надо освобождать»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Татьяна Стукалова, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, поделилась подробностями хода расследования дела.

    «Сегодня была в СИЗО на очередных следственных действиях. Александр и его брат не понимают причин дальнейшего удержания их под стражей. Чувствуют они себя хорошо, насколько это возможно в тюрьме.

    О продлении срока содержания под стражей Кокориных, к своему удивлению, защита узнала только из СМИ. Никакого официального уведомления мы не получали.

    Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят надо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования.

    Вам придется поверить мне на слово, так как подписка о неразглашении препятствует возможности подтвердить мои утверждения. Надеюсь, что в судебном заседании суд учтет изменения указанных обстоятельств и последствия нарушения прав на защиту и очевидную несправедливость в квалификации содеянного всеми участниками конфликта.

    Я надеюсь убедить суд все-таки внимательно ознакомиться в полным содержанием всех видеозаписей двух конфликтов. Содержание видеозаписей в уголовном процессе рассматривается как данные объективного контроля, которые имеют приоритет над показаниями свидетелей, так как видеокамера не имеет собственного интереса.

    Скорее всего, суд откажет нам в этом ходатайстве, что даст основание утверждать, что процессуальная участь Кокориных предрешена в сторону обвинительного уклона», – написала Стукалова.

    Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

    Игрокам грозит до семи лет заключения.

    Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться