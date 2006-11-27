Лига чемпионов. «Ман Сити» в гостях у «Лиона», «Ювентус» примет «Валенсию», «МЮ» – «Янг Бойз»

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Лион» примет «Манчестер Сити», «Валенсия» в гостях сыграет с «Ювентусом», а «Манчестер Юнайтед» встретится с «Янг Бойз».
Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур
Группа E
- Дата проведения
- 27 ноября, 20.55, «Спирос Луис»
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Альянц-Арена»
Группа F
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Стад де Лион»
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Райн-Неккар-Арена»
Группа H
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.