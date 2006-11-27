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    Лига чемпионов. «Ман Сити» в гостях у «Лиона», «Ювентус» примет «Валенсию», «МЮ» – «Янг Бойз»

    Теги Бавария Лион Манчестер Юнайтед Шахтер Бенфика Аякс Ювентус Манчестер Сити Валенсия Янг Бойз Лига чемпионов результаты АЕК Хоффенхайм Футбол

    В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Лион» примет «Манчестер Сити», «Валенсия» в гостях сыграет с «Ювентусом», а «Манчестер Юнайтед» встретится с «Янг Бойз».

    Лига чемпионов

    Групповой этап

    5-й тур

    Группа E

    АЕК Греция – Аякс Голландия
    Дата проведения
    27 ноября, 20.55, «Спирос Луис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бавария Германия – Бенфика Португалия
    Дата проведения
    27 ноября, 23.00, «Альянц-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    Группа F

    Лион Франция – Манчестер Сити Англия
    Дата проведения
    27 ноября, 23.00, «Стад де Лион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хоффенхайм Германия – Шахтер Украина
    Дата проведения
    27 ноября, 23.00, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Группа H

    Ювентус Италия – Валенсия Испания
    Дата проведения
    27 ноября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Юнайтед Англия – Янг Бойз Швейцария
    Дата проведения
    27 ноября, 23.00, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблицы ЛЧ

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