Лига чемпионов. «Ман Сити» в гостях у «Лиона», «Ювентус» примет «Валенсию», «МЮ» – «Янг Бойз»

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Лион» примет «Манчестер Сити», «Валенсия» в гостях сыграет с «Ювентусом», а встретится с «Янг Бойз».

Лига чемпионов

Групповой этап

5-й тур

Группа E

Группа F

Группа H

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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