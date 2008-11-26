«Анжи» не пустили тренироваться на «Анжи-Арену» из-за долга по аренде стадиона

«Анжи» не смог провести тренировку на «Анжи-Арене» после матча с «Рубином» (1:1).

Махачкалинскую команду не пустили на стадион из-за долгов. Это связано с тем, что аренда стадиона перед игрой с «Рубином» не была оплачена.

С начала сезона «Анжи» испытывает серьезные финансовые проблемы, в частности, игроки хотели бойкотировать матч с ЦСКА. Руководство высказывает опасения, что клуб может не пройти лицензирование на вторую часть сезона.

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