Сергей Прядкин: «Есть шестерка клубов, которая тянет лигу, а некоторые остались в 1997-м»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о финансовой деятельности клубов.

«Мы узнали свою аудиторию, делали это перед первыми шагами ребрендинга. Досконально знаем количество увлекающихся футболом в разных сегментах. Проблемы у нас в первую очередь с клубами нижней части таблицы.

За исключением «Уфы», может быть, все команды, зависящие от региональных бюджетов, – с ними много проблем. Мы разработали критерии для клубов: один из них – работа с фанатами, заполняемость. Мы знаем клубы, которые нас тянут, так сказать, назад.

Всегда говорил, что здорово, если бы все клубы были частными. Жалко, что сегодня нет представителей региональных клубов. Мы-то исследование разошлем в клубы, но хотелось бы руководителей регионов или лиц, курирующих спорт, сюда посадить. А то до них информация не доходит.

Сейчас два клуба задумаются о выходе в РПЛ. А с каким багажом они это будут делать, никто не думает. Думают только ведущие клубы или отдельные люди. Возможно, используем наше влияние, чтобы все руководители клубов сидели и видели такие обсуждения.

Есть шестерка клубов, которая тянет лигу. Так они и работают в таком направлении. сейчас чуть отстал – у них посещаемость была больше. Но это и следствие результатов. Но в некоторых регионах за праздник пойти на футбол

Мы выделили определенный процент доходов для стимулирования клубов. Это первый шажок. Но его тоже надо пройти. У нас есть некоторые президенты, которые писали мне: это неприемлемо, как так! Не будем давать ни процента тем, кто нас тянет назад, они задумаются.

Для некоторых клубов 2 млн долларов от лиги – хорошие деньги. Так работайте! Будет у вас больше доход. А они наоборот: как стояли в 1997-м или 1998-м, так до сих пор ничего и не изменилось, кроме инфраструктуры.

Мы не остановимся и будем заставлять. А то верхи хотят, а низы нет. Пора применять жесткие санкции, и тогда все начнут думать о развитии.

У «Локомотива» перед стадионом идет шоу, которое перетекает в матч. На можно отдать ребенка в детскую комнату, болельщикам тепло, у них все есть… Вот так и должно быть», – сказал Прядкин.