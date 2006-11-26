Goal: «Барселона» может включить Дембеле в сделку по Неймару. Француз попросил продать его

Полузащитник «Барселоны» может покинуть клуб.

По информации сайта Goal, француз попросил руководство «Барсы» продать его. Каталонский клуб рассчитывает включить Дембеле в сделку по Неймару.

Так, предварительные переговоры между «ПСЖ» и «Барселоной» по январскому обмену Дембеле на с доплатой со стороны «Барсы» уже состоялись. Сделка может быть оформлена уже в январе.

Игра Дембеле в матче с «Атлетико», где он сравнял счет на 90-й минуте, не повлияла на позицию игрока. Ранее сообщалось, что хочет продать француза, поскольку он не соблюдает дисциплину вне поля.