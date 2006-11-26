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    Goal: «Барселона» может включить Дембеле в сделку по Неймару. Француз попросил продать его

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Усман Дембеле Футбол

    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть клуб.

    По информации сайта Goal, француз попросил руководство «Барсы» продать его. Каталонский клуб рассчитывает включить Дембеле в сделку по Неймару.

    Так, предварительные переговоры между «ПСЖ» и «Барселоной» по январскому обмену Дембеле на Неймара с доплатой со стороны «Барсы» уже состоялись. Сделка может быть оформлена уже в январе.

    Игра Дембеле в матче с «Атлетико», где он сравнял счет на 90-й минуте, не повлияла на позицию игрока. Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продать француза, поскольку он не соблюдает дисциплину вне поля.

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