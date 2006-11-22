«Барселона» хочет, чтобы Неймар публично заявил о желании покинуть «ПСЖ»

хочет вернуть форварда «ПСЖ» Неймара.

Goal со ссылкой на источники в Каталонии сообщает, что 26-летний бразилец желает покинуть парижский клуб.

Представители Неймара контактировали с несколькими директорами «Барсы», которые дали подробные инструкции о том, как сделка может состояться.

Чтобы избежать открытого конфликта с , «Барселона» считает, что Неймар должен публично заявить о своем недовольстве и желании сменить команду.

Вероятнее всего, бразильцу также придется пойти на понижение оклада. В «ПСЖ» он зарабатывает 40 миллионов евро.