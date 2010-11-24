Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Серхио Рамос: «Никогда не проваливал допинг-тестов. Это попытка испортить мой имидж»

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Football Leaks Футбол

    Защитник «Реала» Серхио Рамос опроверг опубликованную Football Leaks информацию о том, что он провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» в 2017 году (4:1).

    «Это очень сложный вопрос. Я должен защитить себя и выступить со своей командой юристов против этих заявлений.

    Я прошел 250 или 300 допинг-тестов за всю карьеру и никогда не проваливал их, никогда не было никаких нарушений.

    Мы знаем, что это за публикации. Они угрожали нам новостями месяц или полтора назад. Когда вы знаете правду, то не боитесь лжи. Это попытка испортить мой имидж и профессиональную репутацию», – сказал Рамос.

    Football Leaks: Рамос провалил допинг-тест после финала ЛЧ-2017, УЕФА не стал наказывать игрока

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться