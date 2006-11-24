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    Рамос о допинге: «После финала ЛЧ медики провели мне стандартную процедуру, «Реал» и УЕФА все разъяснили»

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Лига чемпионов УЕФА допинг WADA Football Leaks Футбол

    Капитан «Реала» Серхио Рамос выступил с заявлением по поводу информации о том, что его допинг-проба после финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» в 2017 году (4:1) оказалась положительной.

    «Я категорически против допинга. Я никогда не принимал и никогда в жизни не приму его, никогда не давал свое согласие на это и не дам.

    Хочу объяснить два конкретных случая:

    Малага, апрель 2018 года. По завершении матча меня попросили пройти допинг-тест. Учитывая ограничения по времени, связанные с возвращением команды домой, официальный представитель разрешил мне принять душ, при этом он находился рядом все это время. После этого я, как и всегда, прошел допинг-тест.

    Кардифф, июнь 2017 года. Профессиональные медики клуба провели мне стандартную медицинскую процедуру. Данный вопрос был разъяснен и разрешен организациями официально в письменном виде.

    На протяжении всей своей карьеры я проходил допинг-тест бесконечное количество раз, и всегда результат был отрицательный. Ни в одном из случаев, как уже заявили «Реал», WADA и УЕФА, мною не были нарушены антидопинговые правила.

    При всем уважении к праву на информацию, я в то же время обязан иметь свое право на честь и достоинство. Мои юристы примут решение о дальнейших действиях по данным делам, которые искажают правду и, таким образом, бьют по моей репутации и нарушают права», – говорится в заявлении футболиста», – говорится в заявлении футболиста.

    Football Leaks: Рамос провалил допинг-тест после финала ЛЧ-2017, УЕФА не стал наказывать игрока

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