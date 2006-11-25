Олег Кононов: «Вижу «Спартак» на первом месте»

Главный тренер Олег Кононов после победы над «Крыльями Советов» (3:1) заявил, что нацелен на первое место в РПЛ.

– Где вы видите «Спартак» по итогам чемпионата? Безотносительно задач на сезон.

– На первом месте.

– Почему сделали ставку на Глушакова, Реброва, Ещенко, Комбарова, выпустив игроков по схеме «В бой идут одни старики плюс Ломовицкий». Понимали, что вызовете недовольство у части фанатов?

– Ломовицкий очень талантливый игрок. И вообще молодежь в первой команде очень талантливая, Академия и селекция работает очень хорошо.

«В бой идут одни старики», – замечательный фильм и выражение. Возможно, так оно и было. Я кое-кому так и говорил дословно до игры. Может, вы рядом стояли?

Состав сложно сейчас ставить, все хотят играть. Были игроки, которые не попали в заявку. Не могу сказать, что они обиделись, но они выражали определенные эмоции, и мне это очень нравится. Главное, чтобы не было равнодушия.

Надеюсь, все ребята будут хорошо работать и доказывать. Мои принципы они уже узнают. Хочу, чтобы принцип был такой: «Играет тот, кто сильнее», – сказал Кононов.