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    Олег Кононов: «Вижу «Спартак» на первом месте»

    Теги Спартак Крылья Советов Дмитрий Комбаров Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков Олег Кононов Александр Ломовицкий Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над «Крыльями Советов» (3:1) заявил, что нацелен на первое место в РПЛ.  

    – Где вы видите «Спартак» по итогам чемпионата? Безотносительно задач на сезон.

    – На первом месте.

    – Почему сделали ставку на Глушакова, Реброва, Ещенко, Комбарова, выпустив игроков по схеме «В бой идут одни старики плюс Ломовицкий». Понимали, что вызовете недовольство у части фанатов?

    – Ломовицкий очень талантливый игрок. И вообще молодежь в первой команде очень талантливая, Академия и селекция работает очень хорошо. 

    «В бой идут одни старики», – замечательный фильм и выражение. Возможно, так оно и было. Я кое-кому так и говорил дословно до игры. Может, вы рядом стояли?

    Состав сложно сейчас ставить, все хотят играть. Были игроки, которые не попали в заявку. Не могу сказать, что они обиделись, но они выражали определенные эмоции, и мне это очень нравится. Главное, чтобы не было равнодушия.

    Надеюсь, все ребята будут хорошо работать и доказывать. Мои принципы они уже узнают. Хочу, чтобы принцип был такой: «Играет тот, кто сильнее», – сказал Кононов.

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