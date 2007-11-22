Директор «Крыльев»: «Без госфинансирования клубы загнутся. «Спартак» я никогда частным не считал»

Директор по развитию Александр Шикунов, комментируя решение пригласить вратаря , высказался на тему госфинансирования российских клубов.

– Депутат [Александр Степанов] назвал, мягко говоря, немаленькую цифру. По его данным, эта операция стоила бюджету области почти 70 миллионов рублей.

– Да он считает зарплату Рыжикова за два года, которую тот еще отработает, отыграет! А что он думает, что вратарь должен за нас играть бесплатно?

– Вряд ли.

– Так вот он посчитал его зарплату за два года. Собрал все в одну кучу. Футболист играет за такие деньги. Что здесь удивительного? Это адекватные суммы для нашего рынка.

– Рыжиков оправдал ваши ожидания?

– Да. Он дядька на поле! Прежней команде без него не хватало такого победного менталитета. Надо было менять психологию. Зачем депутат обидел нашего капитана Сергея Рыжикова? При чем здесь Лория, при чем здесь сборная Грузии? Кто этому Степанову подсказал, что Лория пять матчей в национальной команде отстоял на ноль?! Неужели депутат сидит и следит за матчами грузин!

– Это вы к чему?

– Значит, это чья-то работа. Кто-то положил прокладку, чтобы обидеть Сергея. Ему играть в воскресенье со . Что он теперь подумает? Человек пришел помочь областному клубу, а про него такое говорят.

– Просто теперь люди зададутся вопросом: зачем нужны клубы с госфинансированием, если на такие дела уходят по 70 миллионов рублей из бюджета Самарской области?

– Это уже вопросы не к нам. У нас в России 99 процентов команд с таким финансированием. Сколько у нас частных клубов?

– и «Краснодар».

– Да. «Спартак» я никогда частным клубом не считал. Когда ты находишься при такой махине, как , едва ли можно тебя считать частным клубом. Без государственного финансирования команды загнутся. И не только футбольные, но и хоккейные, да вообще все, – сказал Шикунов.