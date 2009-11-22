Замглавы Самарской думы: «Замена Лории на Рыжикова обошлась области в 68 млн рублей»

Заместитель председателя Самарской Губернской думы Александр Степанов подвел итоги совещания с руководством .

«Диалог получился интересным, хотя на ряд вопросов я не получил ответы. Все их не перечислю, но постараюсь передать мое негодование. Разберем лишь один – вратарь. У нас был на контракте Лория (5 последних матчей за сборную Грузии отстоял на ноль), его выгоняют с оплатой неустойки 26 млн рублей.

Следом берут Рыжикова, 38 лет отроду, аж на 2 года с зарплатой 3,5 млн рублей в месяц. За год он заработает 42 млн, а если к этому прибавить те 26 млн, то получится, что замена вратаря сборной Грузии на 38-летнего мужчину обошлась области (поскольку клуб бюджетный) в 68 млн, т.е. 1 млн долларов!!!

Может, конечно, это наш Дэвид Джеймс, тогда у него еще 2 года до выхода в майке национальной сборной», — написал Степанов.