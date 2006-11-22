Сергей Родионов: «Кононов только знакомится с командой. О продаже игроков речь не идет»

Генеральный директор московского Сергей Родионов выступил с заявлением относительно трансферных слухов вокруг футболистов команды.

«Мы понимаем, что внимание к «Спартаку» особенно пристальное. Журналисты этим пользуются и чуть ли не ежедневно сообщают новости, не соответствующие действительности.

Я хочу напомнить, что новый тренерский штаб только знакомится с командой. При Олеге Георгиевиче Кононове «Спартак» не провел еще ни одного матча. И ни о каких кадровых решениях, в том числе о продаже игроков, речь сейчас не идет.

А наших болельщиков я призываю верить только официальным сообщениям на нашем сайте. Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг «Спартака», мы постараемся быть максимально открытыми и опровергать недостоверную информацию», – сказал Родионов.

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