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    Сергей Родионов: «Кононов только знакомится с командой. О продаже игроков речь не идет»

    Теги Спартак Александр Самедов Сергей Родионов Луис Адриано премьер-лига Россия Денис Глушаков Олег Кононов Софьян Ханни Футбол

    Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов выступил с заявлением относительно трансферных слухов вокруг футболистов команды.

    «Мы понимаем, что внимание к «Спартаку» особенно пристальное. Журналисты этим пользуются и чуть ли не ежедневно сообщают новости, не соответствующие действительности.

    Я хочу напомнить, что новый тренерский штаб только знакомится с командой. При Олеге Георгиевиче Кононове «Спартак» не провел еще ни одного матча. И ни о каких кадровых решениях, в том числе о продаже игроков, речь сейчас не идет.

    А наших болельщиков я призываю верить только официальным сообщениям на нашем сайте. Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг «Спартака», мы постараемся быть максимально открытыми и опровергать недостоверную информацию», – сказал Родионов.

    «Спартак» готов расстаться с Ханни и Адриано из-за высоких зарплат. Самедов и Глушаков под вопросом

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