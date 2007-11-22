Самедов о карьере за рубежом: «Не исключаю таких вариантов»

Полузащитник Александр Самедов допустил, что в будущем перейдет в иностранный клуб.

— При вашей любви к путешествиям вы всю карьеру отыграли в нашей стране. Почему?

— В силу молодости и, не побоюсь этого слова, тупости. Когда у меня была возможность уехать, смотрел на эту затею как на что-то дурацкое. Думал, зачем мне это? В России и так все хорошо. А сейчас уже, наверное, поздно. Хотя не исключаю таких вариантов.

— В качестве игрока?

— Да. Понятно, что топовые чемпионаты вряд ли проявят интерес к 34-летнему футболисту. Не знаю, как жизнь сложится. Может быть, куда-то и придется ехать.

Со «Спартаком» контракт еще на девять месяцев. Когда он закончится, мне исполнится 35. В любом случае в следующем сезоне еще хочу играть, – сказал Самедов.