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    Самедов о карьере за рубежом: «Не исключаю таких вариантов»

    Теги Спартак Александр Самедов премьер-лига Россия Футбол

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов допустил, что в будущем перейдет в иностранный клуб.

    — При вашей любви к путешествиям вы всю карьеру отыграли в нашей стране. Почему?

    — В силу молодости и, не побоюсь этого слова, тупости. Когда у меня была возможность уехать, смотрел на эту затею как на что-то дурацкое. Думал, зачем мне это? В России и так все хорошо. А сейчас уже, наверное, поздно. Хотя не исключаю таких вариантов.

    — В качестве игрока?

    — Да. Понятно, что топовые чемпионаты вряд ли проявят интерес к 34-летнему футболисту. Не знаю, как жизнь сложится. Может быть, куда-то и придется ехать.

    Со «Спартаком» контракт еще на девять месяцев. Когда он закончится, мне исполнится 35. В любом случае в следующем сезоне еще хочу играть, – сказал Самедов.

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