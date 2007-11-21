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    FA ужесточит лимит на легионеров в АПЛ вне зависимости от выхода Великобритании из ЕС

    Теги премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии лимит на легионеров политика Футбол

    Футбольная ассоциация Англии намерена сократить количество легионеров в заявке команд премьер-лиги.

    FA планирует уменьшить допустимое количество иностранцев в заявке из 25 человек на сезон с 17 до 13 позиций вне зависимости от выхода Великобритании из Европейского союза.

    Ранее британское правительство попросило FA, АПЛ и Футбольную лигу, представляющую низшие дивизионы, разработать совместное решение для соответствия требованиям по приему на работу иностранцев.

    Переговоры с клубами ведутся. Те недовольны ужесточением лимита, но не могут выступить против, поскольку в противном случае FA может ужесточить требования к иностранцам из Евросоюза.

    На данный момент к легионерам из ЕС применяются облегченные требования, игрокам из других стран требуется разрешение на работу, которое можно получить в двух случаях: если игрок проводит более 65% матчей за свою сборную за календарный год или клуб сможет обосновать необходимость конкретного футболиста.

    Отметим, что сейчас максимальная квота на легионеров – 17 человек – заполнена у «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити», еще у четырех клубов, включая «Ливерпуль» и «Челси» – по 16 легионеров в заявке,

    В АПЛ могут ввести лимит на легионеров – максимум 12 игроков в заявке. Все из-за Брексита

    Клубы АПЛ выступят против идеи FA о лимите на легионеров

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