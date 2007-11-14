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    Клубы АПЛ выступят против идеи FA о лимите на легионеров

    Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбольная ассоциация Англии лимит на легионеров Футбол

    Клубы английской премьер-лиги намерены проголосовать против идеи ввести лимит на легионеров.

    Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с инициативой сократить количество иностранных футболистов в составах команд премьер-лиги в связи с выходом Великобритании из Европейского союза.

    В случае введения лимита на легионеров иностранцы смогут занять максимум 12 из 25 мест в заявке клуба на сезон.

    По данным Daily Mail, клубы АПЛ выступят против данной инициативы. Большинство команд считает, что это ударит по зрелищности и бренду лиги.

    В настоящее время у 13 клубов премьер-лиги из 20 в составе более 12 иностранных игроков, включая «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм».

    В АПЛ могут ввести лимит на легионеров – максимум 12 игроков в заявке. Все из-за Брексита

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