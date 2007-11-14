Клубы АПЛ выступят против идеи FA о лимите на легионеров

Клубы английской премьер-лиги намерены проголосовать против идеи ввести лимит на легионеров.

(FA) выступила с инициативой сократить количество иностранных футболистов в составах команд премьер-лиги в связи с выходом Великобритании из Европейского союза.

В случае введения лимита на легионеров иностранцы смогут занять максимум 12 из 25 мест в заявке клуба на сезон.

По данным Daily Mail, клубы АПЛ выступят против данной инициативы. Большинство команд считает, что это ударит по зрелищности и бренду лиги.

В настоящее время у 13 клубов премьер-лиги из 20 в составе более 12 иностранных игроков, включая «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм».

В АПЛ могут ввести лимит на легионеров – максимум 12 игроков в заявке. Все из-за Брексита