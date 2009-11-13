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    В АПЛ могут ввести лимит на легионеров – максимум 12 игроков в заявке. Все из-за Брексита

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    В Англии может появиться лимит на легионеров.

    Данную инициативу спровоцировал выход Великобритании из Европейского союза.

    На этой неделе клубам премьер-лиги будет предложено рассмотреть вопрос об ограничении числа иностранцев в заявке на сезон.

    По информации The Times, иностранцы смогут занять максимум 12 из 25 мест в заявке клуба на сезон.

    Если же клубы откажутся от данного нововведения, Футбольная ассоциация Англии (FA) может распространить на игроков из стран Евросоюза строгие правила для получения разрешения на работу.

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