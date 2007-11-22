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    Александр Самедов: «Соцсети и новости засоряют мозг. Дома запрещаем детям интернет»

    Теги Спартак Александр Самедов премьер-лига Россия светская хроника интернет соцсети Футбол

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, как относится к критике, соцсетям и гаджетам.

    — Как вы от хейта абстрагируетесь? Стоит провести не самый удачный матч, и уже сотни злобных комментариев под постом.

    — Когда постил что-то во время чемпионата мира, отключал комментарии. Всегда найдутся те, кто выплеснет свой негатив.

    Но чем старше становлюсь, тем легче отношусь к таким ситуациям. Хотя иногда на гадость или оскорбление хочется ответить жестко. Но вообще я противник интернет-разговоров.

    — 170 тысяч подписчиков в инстаграме — и противник?

    — Поясню. Пропадает нормальное человеческое общение. Раньше же не так было.

    Часто с супругой наблюдаем такую картину: приходишь в ресторан, сидит пара, и каждый в своих переписках. Мы с Юлей дали себе обещание, что не будем такими. Когда кто-то из нас берет телефон, делаем замечание.

    Соцсети и новости засоряют мозг, их стало слишком много. А что будет дальше? Очень боюсь за то время, когда мои дети вырастут.

    — И как вы их ограждаете от соцсетей и гаджетов?

    — Когда приходим в ресторан, старший сын, ему девять, первым делом просит либо айпад, либо телефон. Сидит смотрит мультики или YouTube. Ну я ему позволяю, чтобы он меня не отвлекал: «Пап-пап-пап». А что делать.

    Понимаю, что сам себе противоречу и делаю ошибку. Когда вокруг много его сверстников — телефон не нужен, но когда один…

    Тем не менее дома у детей нет выхода в интернет, мы запрещаем. Ну и, конечно, я всегда контролирую, что они там смотрят в телефоне, — сказал игрок.

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