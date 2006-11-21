Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова на встрече с Федуном

Вчера, 20 ноября, прошла встреча руководства с представителями фан-движения.

Из руководителей присутствовали владелец клуба и вице-президент Наиль Измайлов.

Болельщики высказали Федуну и Измайлову ряд претензий, сообщает «Спорт-Экспресс»: несогласие с отставкой Массимо Карреры, возвращение в основной состав (и требование избавиться от него), слабая работа менеджмента, ошибки в пиар-деятельности клуба.

Федун и Измайлов выразили согласие с последним пунктом и пообещали, что в ближайшее время в руководстве могут произойти перестановки. Также они запланировали новую встречу.