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    Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова на встрече с Федуном

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия болельщики Денис Глушаков Массимо Каррера Наиль Измайлов Спорт-Экспресс Футбол

    Вчера, 20 ноября, прошла встреча руководства «Спартака» с представителями фан-движения.

    Из руководителей присутствовали владелец клуба Леонид Федун и вице-президент Наиль Измайлов.

    Болельщики высказали Федуну и Измайлову ряд претензий, сообщает «Спорт-Экспресс»: несогласие с отставкой Массимо Карреры, возвращение Дениса Глушакова в основной состав (и требование избавиться от него), слабая работа менеджмента, ошибки в пиар-деятельности клуба.

    Федун и Измайлов выразили согласие с последним пунктом и пообещали, что в ближайшее время в руководстве могут произойти перестановки. Также они запланировали новую встречу.

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