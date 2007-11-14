Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал приглашение в национальную команду натурализованного бразильца Ари.

«Мы никогда никого не просим делать паспорт специально. Ари сам принял такое решение. Если чисто юридически он может играть и нам подходят его игровые и человеческие качества, он нам подходит.

Может, для кого-то он бразилец, но для меня он россиянин. Мы не просили его делать паспорт. Как и с Раушем.

Травмы? Понятно, что мы планировали другое. Но мы не жалуемся ни на что. Когда травм в клубе и сборной много, это не радует. Но мы смотрим с позиции, что те игроки, которые до этого не имели много практики в сборной, ее получат.

У нас четыре футболиста после ЧМ завершили карьеру. Если вы имели ввиду молодого 32-летнего Набабкина и почти 33-летнего Ари, то у нас и правда молодая команда. С одной стороны, всегда хочется находиться в комфортных условиях по составу. Но порой приходится исходить из ситуации», – сказал Черчесов.