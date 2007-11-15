Германия – Россия. Ари и Набабкин выйдут с первых минут

Стали известны составы сборных Германии и России на контрольный матч в Лейпциге.

Германия: , Тило Керер, Никлас Зюле, Маттиас Гинтер, Антонио Рюдигер, Йонас Хектор, Йозуа Киммих, Кай Хавертц, Серж Гнабри, , Тимо Вернер.

Россия: Андрей Лунев, Кирилл Набабкин, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Константин Рауш, Юрий Газинский (к), Далер Кузяев, Александр Ерохин, Алексей Ионов, , Ари.

Это первая игра за сборную России для Ари, 32-летнего бразильского форварда из .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.