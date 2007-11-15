Германия – Россия. Ари и Набабкин выйдут с первых минут

Стали известны составы сборных Германии и России на контрольный матч в Лейпциге.
Германия: Мануэль Нойер, Тило Керер, Никлас Зюле, Маттиас Гинтер, Антонио Рюдигер, Йонас Хектор, Йозуа Киммих, Кай Хавертц, Серж Гнабри, Лерой Сане, Тимо Вернер.
Россия: Андрей Лунев, Кирилл Набабкин, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Константин Рауш, Юрий Газинский (к), Далер Кузяев, Александр Ерохин, Алексей Ионов, Алексей Миранчук, Ари.
Это первая игра за сборную России для Ари, 32-летнего бразильского форварда из «Краснодара».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.