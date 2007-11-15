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    Мамаев не выйдет из СИЗО под залог. Суд отказал его адвокату

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар ТАСС Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не выйдет из СИЗО под залог.

    Тверской суд Москвы отказал адвокату футболиста в принятии заявления.

    «13 ноября в Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Мамаева.

    В принятии заявление было отказано», – сказали ТАСС в суде, отметив, что заседание суда по данному вопросу не назначалось.

    Адвокату игрока был дан письменный ответ с разъяснением, что заявление подано ненадлежащим образом.

    Напомним, Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин были заключены под стражу до 8 декабря. Футболистам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве в связи с участием в драках в центре Москвы.

    Сегодня стало известно, что Мамаеву не изменят обвинение. В тексте просто исправили технические ошибки.

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