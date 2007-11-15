Мамаев не выйдет из СИЗО под залог. Суд отказал его адвокату

Полузащитник Павел Мамаев не выйдет из СИЗО под залог.

Тверской суд Москвы отказал адвокату футболиста в принятии заявления.

«13 ноября в Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении .

В принятии заявление было отказано», – сказали ТАСС в суде, отметив, что заседание суда по данному вопросу не назначалось.

Адвокату игрока был дан письменный ответ с разъяснением, что заявление подано ненадлежащим образом.

Напомним, Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин были заключены под стражу до 8 декабря. Футболистам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве в связи с участием в драках в центре Москвы.

Сегодня стало известно, что Мамаеву не изменят обвинение. В тексте просто исправили технические ошибки.