Адвокат Мамаева попросил суд отпустить игрока под залог

Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов попросил суд изменить меру пресечения его доверителя и отпустить футболиста под залог.

«В Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Игоря Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Павла Мамаева», – сообщает пресс-служба Тверского суда Москвы.

В среду адвокату был дан ответ на его обращение. Сумма залога не сообщается, дата рассмотрения обращения адвоката не назначалась.

Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». Тверской суд арестовал Мамаева и Кокорина до 8 декабря 2018 года.

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