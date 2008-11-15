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    Адвокат Мамаева попросил суд отпустить игрока под залог

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов попросил суд изменить меру пресечения его доверителя и отпустить футболиста под залог.

    «В Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Игоря Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Павла Мамаева», – сообщает пресс-служба Тверского суда Москвы.

    В среду адвокату был дан ответ на его обращение. Сумма залога не сообщается, дата рассмотрения обращения адвоката не назначалась. 

    Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». Тверской суд арестовал Мамаева и Кокорина до 8 декабря 2018 года.

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