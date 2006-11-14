Уткин ответил Самсонову на вызов: «Ты променял все, чтобы бегать по кругу у богатого человека, как цирковой пони или болонка»

Журналист Василий Уткин ответил на вызов бывшего футболиста Олега Самсонова.

Самсонов в октябре заявил, что будет платить Уткину, который в прошлом критиковал его, 3 миллиона рублей в месяц, если комментатор выполнит весь его график тренировок.

«Статья, которая вызвала у тебя праведный гнев, вышла шесть лет назад. Если бы я умышленно заразил тебя ВИЧ, угнал твою машину или вовлек твоего ребенка в преступную деятельность, это было бы преступление средней тяжести, и за него за шесть лет уже бы вышел срок давности. Эта история – вызов на слабо, а на слабо я не ведусь с детского сада.

Твой контракт был на 900 тысяч долларов в год. Что ж ты пересчитываешь доллары по шестилетней давности курсу. Как-то это несерьезно, Олег Самсонов.

А теперь, Олег Самсонов, давай поговорим серьезно. Ты гордишься тем, что отработал контракт в «Краснодаре», а я хочу сказать тебе, что в 2011 году, когда ты подписал этот контракт, ты был игроком второй сборной России, незадолго до этого ты играл за молодежную сборную страны. Ты забивал за них голы.

Спустя год ты выпал из состава и не ушел в другую команду. Ты остался тренироваться три или четыре года, бегать по кругу как цирковой пони. И в футбол ты больше не вернулся, тебе было 28 лет. В 24 года ты все для себя решил, ты похоронил свою футбольную карьеру.

Ты променял все, чтобы бегать по кругу у богатого человека, как цирковой пони, Олег Самсонов, как цирковая болонка. Вот весь свой талант и шанс, ты, Олег Самсонов – продал.

И ты еще имеешь наглость бросать мне вызов! Кто ты такой, чтобы я принимал твой вызов? Вызов принимают у ровни. Я свою мечту не предавал, я ей служу, а вот ты свою даже не предал, ты ее продал.

Думаешь, Уткин возьмет твои грязные деньги? Эх ты, босота!» – сказал Уткин.

«Думаешь, Уткин возьмет твои деньги? Эх ты, босота!» Василий ответил на вызов футболиста Самсонова

Нам такой лимит не нужен. Та самая статья Уткина на Sports.ru

