Василий Уткин: «Гершкович выживает из ума опережающими темпами. Это ворчливый вахтер с деменцией»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о словах руководителя Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича о тренерском штабе нового главного тренера .

«Михаил Гершкович выживает из ума определенно опережающими темпами. Он существует в вымышленном мире.

Напомню, старый лоббист выразил недовольство тем, что в штабе из пятерых помощников четверо – иностранцы. Господи, твое-то какое дело?

В той ситуации, которая существует в Спартаке, немыслимо, чтобы тренер решился прийти туда без своей команды. В клубе просто не на кого опереться. И я сейчас говорю не о пресловутом единомышленничестве, а о полном отсутствии структуры.

Сплоченная команда помощников (мы сейчас говорим не о ее качествах, а просто тупо о ее наличии) – то, без чего невозможно.

Но Гершкович, напыщенно называющий себя главой сугубо бумажной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу», у которой только две задачи (титул на визитной карточке Гершковича и его же место в телефонном справочнике) – так вот этот человек на самом деле просто ворчливый вахтер, проверяющий документы на входе.

Его уволили давно, и у него (вахтера) уже деменция, просто он приходит на давно упраздненное место работы по привычке и бубнит. А люди его жалеют и показывают удостоверения в развернутом виде. Никого никуда впустить или нет он, конечно, не может. Но больше-то заняться совсем нечем», – написал Уткин.

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