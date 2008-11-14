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    Василий Уткин: «Гершкович выживает из ума опережающими темпами. Это ворчливый вахтер с деменцией»

    Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия Михаил Гершкович Олег Кононов лимит на легионеров Футбол

    Журналист Василий Уткин поделился мнением о словах руководителя Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича о тренерском штабе нового главного тренера «Спартака».

     «Михаил Гершкович выживает из ума определенно опережающими темпами. Он существует в вымышленном мире.

    Напомню, старый лоббист выразил недовольство тем, что в штабе Олега Кононова из пятерых помощников четверо – иностранцы. Господи, твое-то какое дело?

    В той ситуации, которая существует в Спартаке, немыслимо, чтобы тренер решился прийти туда без своей команды. В клубе просто не на кого опереться. И я сейчас говорю не о пресловутом единомышленничестве, а о полном отсутствии структуры.

    Сплоченная команда помощников (мы сейчас говорим не о ее качествах, а просто тупо о ее наличии) – то, без чего невозможно.

    Но Гершкович, напыщенно называющий себя главой сугубо бумажной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу», у которой только две задачи (титул на визитной карточке Гершковича и его же место в телефонном справочнике) – так вот этот человек на самом деле просто ворчливый вахтер, проверяющий документы на входе.

    Его уволили давно, и у него (вахтера) уже деменция, просто он приходит на давно упраздненное место работы по привычке и бубнит. А люди его жалеют и показывают удостоверения в развернутом виде. Никого никуда впустить или нет он, конечно, не может. Но больше-то заняться совсем нечем», – написал Уткин.

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