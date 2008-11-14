«Краснодар» пустил Алану Мамаеву на базу за машиной мужа только после приезда полиции

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что клуб не хотел отдавать ей Mercedes AMG G63, который ее муж оставил на базе клуба перед выездом в Санкт-Петербург.

«Была с адвокатом, нас не пускали, закрыли ворота. И когда адвокат вызвал полицию и приехал сотрудник, пустили. Мы, в принципе, и не ругались. Проехали на территорию. Машина какой была, такой и осталась. На сервис ее никто не свозил.

До этого я говорила, что не уеду, пока не заберу машину, мне сказали: «Хи-хи, ха-ха, замерзнешь, хочешь, стой». Как видите, не замерзла, а когда вызвали полицию, сразу пустили, собственность мы забрали. То, что нам говорили, на простом языке называется бредом, это не имеет никакого юридического подтверждения.

Благодарность клубу? Кхе-кхе. Это отношения работодателя и работника, один отдает работу, другой платит зарплату, все. Мы тоже много чего даем, почему за это нет благодарности? Не задавайте глупых вопросов.

Все на стороне правды, все горазды понты колотить и смеяться надо мной, пока реально не вступит в силу закон. Я пыталась решить вопрос мирно, давала письмо от Павла, где он просит вернуть мне машину.

На что мне сказали: «Ты, типа, от руки написала, мы не уверены в этом». Так унизить человека, поиздеваться надо мной с этой машиной, говорить, что мы не можем дать ее. Разговор был, пфф, сумасшедший какой-то», – сказала Мамаева в прямом эфире в инстаграме.

Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». Тверской суд арестовал Мамаева и Кокорина до 8 декабря 2018 года.

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