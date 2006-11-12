Ари о вызове в сборную России: «Я очень счастлив. Это моя мечта»

Новичок сборной России Ари дал первый комментарий после вызова в команду.

– Когда узнал о вызове в сборную?

– Вчера.

Я очень счастлив. Это моя мечта. Сейчас будем работать.

– Много кого знаешь из состава?

– Да, много. Я уже девять лет здесь.

– Как тебя приняли?

– Я уже почувствовал – атмосфера очень хорошая. Давно видел эту цель. Чувствую себя очень хорошо.

– Что сказал Черчесов?

– Он сказал, что надо работать серьезно. Сейчас самое важное работать и показывать себя.

– Как оценишь свою форму?

– Форма хорошая, я физически [готов] хорошо. Сейчас играли много матчей, я чувствую, что я в хорошей форме, – сказал Ари.

Ари впервые вызван в сборную России