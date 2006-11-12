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    Ари о вызове в сборную России: «Я очень счастлив. Это моя мечта»

    Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу видео Ари Краснодар Футбол

    Новичок сборной России Ари дал первый комментарий после вызова в команду.

    – Когда узнал о вызове в сборную?

    – Вчера. 

    Я очень счастлив. Это моя мечта. Сейчас будем работать.

    – Много кого знаешь из состава?

    – Да, много. Я уже девять лет здесь.

    – Как тебя приняли?

    – Я уже почувствовал – атмосфера очень хорошая. Давно видел эту цель. Чувствую себя очень хорошо.

    – Что сказал Черчесов?

    – Он сказал, что надо работать серьезно. Сейчас самое важное работать и показывать себя.

    – Как оценишь свою форму?

    – Форма хорошая, я физически [готов] хорошо. Сейчас играли много матчей, я чувствую, что я в хорошей форме, – сказал Ари.

    Ари впервые вызван в сборную России

    Опрос

    Ари вызван в сборную России. Справедливо?

    5692 голосa 2
    • Да
      62%
    • Нет
      30%
    • Не буду смотреть его матчи
      8%

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