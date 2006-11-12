Ари о вызове в сборную России: «Я очень счастлив. Это моя мечта»

Новичок сборной России Ари дал первый комментарий после вызова в команду.
– Когда узнал о вызове в сборную?
– Вчера.
Я очень счастлив. Это моя мечта. Сейчас будем работать.
– Много кого знаешь из состава?
– Да, много. Я уже девять лет здесь.
– Как тебя приняли?
– Я уже почувствовал – атмосфера очень хорошая. Давно видел эту цель. Чувствую себя очень хорошо.
– Что сказал Черчесов?
– Он сказал, что надо работать серьезно. Сейчас самое важное работать и показывать себя.
– Как оценишь свою форму?
– Форма хорошая, я физически [готов] хорошо. Сейчас играли много матчей, я чувствую, что я в хорошей форме, – сказал Ари.
Ари впервые вызван в сборную России
Первый комментарий форварда Ари из расположения сборной России 🗣️ pic.twitter.com/yuihRtyiS9— Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.