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    Мбаппе о требованиях перед переходом в «ПСЖ»: «Да, это неприлично, но таков рынок»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Football Leaks Футбол

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал публикацию Football Leaks о требованиях перед подписанием контракта с «ПСЖ».

    Сообщалось, что 19-летний француз требовал у парижан 55 миллионов евро за 5 лет, полеты на частном самолете, а также статус самого высокооплачиваемого игрока клуба, если он выиграет «Золотой мяч».

    «Меня это [огромные суммы] действительно возмущает, поскольку я родом из довольно скромной семьи.

    Да, это неприлично, но таков рынок, так работают в мировом футболе.

    Не собираюсь совершать в футболе революцию. Будучи частью системы, нужно уважать ее и быть на своем месте», – цитирует Мбаппе As со ссылкой на RTS.

    Вот как семья Мбаппе выбивала деньги из «Монако» и «ПСЖ». Очень много денег

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