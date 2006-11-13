Мбаппе о требованиях перед переходом в «ПСЖ»: «Да, это неприлично, но таков рынок»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал публикацию Football Leaks о требованиях перед подписанием контракта с .

Сообщалось, что 19-летний француз требовал у парижан 55 миллионов евро за 5 лет, полеты на частном самолете, а также статус самого высокооплачиваемого игрока клуба, если он выиграет «Золотой мяч».

«Меня это [огромные суммы] действительно возмущает, поскольку я родом из довольно скромной семьи.

Да, это неприлично, но таков рынок, так работают в мировом футболе.

Не собираюсь совершать в футболе революцию. Будучи частью системы, нужно уважать ее и быть на своем месте», – цитирует Мбаппе As со ссылкой на RTS.

Вот как семья Мбаппе выбивала деньги из «Монако» и «ПСЖ». Очень много денег