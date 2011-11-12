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    «Спартак»: «Цели на сезон прежние – попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Олимп Кубок России Лига чемпионов Олег Кононов Футбол

    «Спартак» не скорректировал цели на сезон после назначения Олега Кононова на пост главного тренера.

    «Соглашение «Спартака» с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России», – говорится в заявлении клуба.

    После 14 туров «Спартак» набрал 19 очков и занимает девятое место в таблице, отставая от третьего места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, на 6 очков.

    В Кубке России москвичи вышли в 1/4 финала, где в двух матчах сыграют с «Уралом». В турнире также продолжают борьбу «Локомотив», «Рубин», «Краснодар», «Ростов», «Оренбург» и «Арсенал».

    «Спартак» также играет в Лиге Европы, где после четырех матчей занимает второе место в группе.

    Кононов, ранее возглавлявший тульский «Арсенал», стал уже третьим тренером «Спартака» в нынешнем сезоне после Массимо Карреры и Рауля Рианчо.

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