Кононов возглавил «Спартак»

У появился новый главный тренер.

Команду возглавил Олег Кононов, ранее работавший в тульском . Контракт рассчитан на срок до конца сезона-2019/20, при этом по окончании этого сезона возможен пересмотр условий.

На этом посту Кононов сменил исполняющего обязанности тренера Рауля Рианчо, который, в свою очередь, был назначен этой осенью после увольнения .

52-летний белорус ранее также работал в украинских «Карпатах» и «Севастополе», а затем – в «Краснодаре» и «Ахмате».