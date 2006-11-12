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    Кононов возглавил «Спартак»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Олег Кононов Рауль Рианчо Массимо Каррера Футбол

    У «Спартака» появился новый главный тренер.

    Команду возглавил Олег Кононов, ранее работавший в тульском «Арсенале». Контракт рассчитан на срок до конца сезона-2019/20, при этом по окончании этого сезона возможен пересмотр условий.

    На этом посту Кононов сменил исполняющего обязанности тренера Рауля Рианчо, который, в свою очередь, был назначен этой осенью после увольнения Массимо Карреры.

    52-летний белорус ранее также работал в украинских «Карпатах» и «Севастополе», а затем – в «Краснодаре» и «Ахмате».

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