Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дзюба приедет в расположение сборной России, Ахметов, скорее всего, – нет

    Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Ильзат Ахметов Спорт-Экспресс Футбол

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получили травмы в очном матче команд (0:2) в 14-м туре РПЛ.

    Нападающий завтра приедет в расположение национальной команды, и решение по его участию в ближайших матчах будет принято уже там.

    Что касается Ахметова, его приезд в сборную практически исключен. Для него этот вызов в сборную был первым в карьере.

    Напомним, что Дзюба был заменен из-за травмы колена, его соперник – с подозрениеим на вывих плеча. 

    России предстоит товарищеский матч со сборной Германии в Лейпциге 15 ноября и со Швецией в Лиге наций 19 ноября в Стокгольме.

    «Зенит» влетел ЦСКА. Еще и Дзюба сломался

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться