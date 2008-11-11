Дзюба приедет в расположение сборной России, Ахметов, скорее всего, – нет

Форвард Артем Дзюба и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получили травмы в очном матче команд (0:2) в 14-м туре РПЛ.

Нападающий завтра приедет в расположение национальной команды, и решение по его участию в ближайших матчах будет принято уже там.

Что касается Ахметова, его приезд в сборную практически исключен. Для него этот вызов в сборную был первым в карьере.

Напомним, что Дзюба был заменен из-за травмы колена, его соперник – с подозрениеим на вывих плеча.

России предстоит товарищеский матч со сборной Германии в Лейпциге 15 ноября и со Швецией в Лиге наций 19 ноября в Стокгольме.

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