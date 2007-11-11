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    Дзюба из-за травмы колена был заменен в матче с ЦСКА

    Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Футбол

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не доиграл матч с ЦСКА (0:2, второй тайм).

    Россиянин был заменен на 73-й минуте из-за проблем с коленом. Сначала он ожидал носилок, но смог покинуть поле сам. Вместо него вышел хавбек Эрнани.

    Отметим, что Дзюба из-за проблем со здоровьем пропустил матч против «Бордо» в гостях. 

    Действующий капитан сборной России был вызван в команду на матчи против Германии и Швеции. Ранее от состава из-за травм были отцеплены Марио Фернандес, Александр Головин и Денис Черышев.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит».

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